ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТА!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛА!!!!!!!!

Гость: Гость:

Надзиратель пришел в тюремный обувной магазин, где Джимми Валентин работал, и доставил его в офис тюрьмы. Там начальник тюрьмы вручил Джимми его помилование, которое было подписано в то же утро губернатором. Джимми взял его, не показывая никакого возбуждения. Он отбыл в тюрьме десять месяцев из четырехлетнего срока, хотя у Джимми были очень хорошие связи, и он ожидал просидеть тут не более трех месяцев. "Ну, Валентин", сказал надзиратель: "Вас отпустят утром. Возьмите себя в руки, будьте человеком. Вы не плохой человек в глубине души. Хватит взламывать сейфы и начните новую жизнь." В 7:15 на следующее утро, Джимми снова стоял перед офисом. Клерк вручил ему билет железнодорожный и пятидолларовую купюру, с которой он должен был начать свою новую жизнь. Начальник дал ему сигару и они пожали друг другу руки. Валентин, порядковый номер 9762, был отмечен в учетной книге, "помилован губернатором", и г-н Джеймс Валентин вышел на свободу. Не обращая внимания на пение птиц, волнующиеся зеленые деревья, и запах цветов, Джимми пошел прямо в ресторан. Там он попробовал первые сладкие радости свободы. Он заказал курицу и бутылку белого вина с сигарой, которая была лучше, чем та, которую дал ему надзиратель. Затем он отправился на вокзал и сел в поезд. Три часа спустя он вошел в кафе своего старого друга Майка Долана в своем родном городе. "К сожалению, мы не могли сделать это раньше, Джимми, мой мальчик," сказал Майк, когда они пожали друг другу руки. "Это было не так просто на этот раз. Чувствуешь себя в порядке?" "Хорошо," сказал Джимми. "Получил мой ключ?" Он взял свой ключ и пошел наверх, открывая дверь своей комнаты. Все было так, как он оставил ее. На полу всё еще лежала какая-то пуговица, которую Джимми сорвал с воротника Бена Прайса, когда детектив приехал, чтобы арестовать его.Джимми отодвинул панель в стене и достал чемодан весь в пыли. Он открыл его и тщательно коснулся набора для взлома. Они были восхитительны, и стоили ему более девяти сотен долларов! Это был полный комплект, изготовленный из специальной стали. Джимми придумал сам некоторые из этих инструментов и очень гордился этим фактом. Через полчаса Джимми спустился вниз и прошел через кафе. Теперь он был одет в дорогую одежду и нес свой вычищенный чемодан в руке. "Ты снова в деле?" спросил Майк Долан. "Я?" сказал Джимми озадаченным тоном. "Я не понимаю. Я представляю Нью-Йоркскую компанию пончиков и крекера.” Майку понравилась шутка настолько, что он тут же дал Джимми стакан содовой с молоком. Джимми никогда не трогал спиртных напитков. Через неделю после освобождения Валентина, порядковый номер 9762, был взломан сейф в Ричмонде, штат Индиана, причем виновник не оставил после себя никаких улик. Всего восемь сотен долларов было украдено. Через две недели после этого, запатентованный, модернизированный, застрахованный от взлома сейф в Логанспорте был вскрыт, и полторы тысячи долларов было украдено. Ситуация начала заинтересовать полицию. Затем старомодный банковский сейф в Джефферсон-Сити стал активным, и кто-то взял пять тысяч долларов с него. Потери были сейчас настолько высоки, что сам Бен Прайс был призван на это дело. Бен Прайс исследовал сцены ограблений и заметил: "Это автограф Денди Джима Валентина. Он возобновил дело. Только у него есть такие инструменты, которые могут сделать это. И посмотрите, как чисто сделана работа. Джимми никогда не сверлит больше одной дырки. Да, я думаю, это Мистер Валентин". Но Бен Прайс знал привычки Джимми, поэтому знал, что будет нелегко. Однажды днем Джимми Валентин со своим чемоданчиком сошел с поезда в Элморе, маленьком городке в пяти милях от железной дороги вниз в Арканзас. Джимми подобно студенту, который только что вернулся с колледжа, пошел вниз по дороге к отелю. Барышня пересекла улицу, обогнала его на углу и вошла в дверь, над которой был знак "Элмор Банк". Джимми Валентина посмотрел ей в глаза, забыл, кем он был и стал другим человеком. Она опустила глаза и слегка покраснела. Молодые люди стиля и внешности Джимми были редки в Элморе. Джимми поймал мальчика, который сидел на ступеньках банка и начал задавать ему вопросы о городе, давая ему десятицентовые монеты за каждый вопрос. Через некоторое время девушка вышла, сделала вид, что не заметила Джимми и пошла. "Это не барышня Полли Симпсон?" спросил Джимми. "Нет," сказал мальчик. "Это Аннабель Адамс. Ее папа владеет этим банком. Для чего вы приехали в Элмор? Это золотые часы-цепочка? Я хочу завести бульдога. Дайте еще немного пятаков?"