номер450 помогите. мне скоро в школу

Гость: Гость:

1) а) -25,7-13,75=-39,45 б) -17,5-6,5=-24 в) -8-(4/5)-13-(5/7)=-8-(28/35)-13-(25/35)=-22(18/35) г) -2-(4/15)-4-(7/12)=-2-(16/60)-4-(35/60)=-6-(51/60)=-6,85 д) -6,25-15,25=-21,5 е) -0,09-8,2=-8,29 2) а) -6,4 + (-2,2) б) -1,3 + (-8,2) в) -10,1 + (-7,1)