В магазин привезли 8 ящиков помидоров,а огурцов на 4 ящика больше. Сколько всего ящ??ков помидоров и огурцов привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 8 ящиков помидоров,а огурцов на 4 ящика больше. Сколько всего ящ??ков помидоров и огурцов привезли в магазин?

Автор: Гость