Доклад на тему Животные-обитатели леса.

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Ни один лес невозможно представить себе без живности. В лесу никогда не бывает тишины. На деревьях щебечут птицы, в траве то и дело прошуршит мышь, где-то вдалеке дятел издает характерный звук "Тррррр". Даже если Вы никого не видите, все равно вокруг кипит лесная жизнь, незаметная для посторонних глаз. Жизнь животных в лесу бурлит круглый год. Даже зимой некоторые обитатели леса остаются активными. Например зайцы, весной и летом питающиеся сочной травой и побегами, зимой питаются корой деревьев.Многие лесные обитателина зиму делают запас еды, чтобы зимой не умереть с голоду. Так, например, лесная мышь собирает желуди и орехи в качестве запасов, и складывает их в дупла, в норы и под пни. А белки прячут орешки в лесной подстилке, засовывают за кору деревьев, а между ветвей деревьев укрепляют грибы, собранные с осени. Все это им помогает пережить зиму в лесу.Но не всем лесным обитателям необходимо делать запас на зиму. Многим хватает их жировых запасов, накопленных в теплый период, чтобы спокойно перезимовать. Например, бурый медведь всю зиму проводит в спячке, совершенно без воды и еды. Самки при этом еще умудряются родить двух-трех детенышей, и выкормить их. На все эти нужды медведю вполне хватает запасов жира. И никакие орешки в норках ему не нужны.Перечислить всех обитателей леса практически невозможно. Это и мелкие паучки, плетущие свою паутина между ветвей кустарника, в надежде поймать муху или бабочку. Это большие муравьиные семьи, с утра до вечера снующие взад и вперед по своим муравьиным тропам по своим муравьиным делам. Это огромное разнообразие насекомых, жуков, сверчков и стрекоз. Прыгающие по деревьям белки и бурундуки, трусливые зайцы и хитрые лисы - все они очень часто живут практически в каждом лесу.Если говорить о более крупных лесных обитателях, то здесь обязательно нужно вспомнить несколько животных. Это кабаны, олени, волки и медведи. Этих животных не каждому довелось увидеть живьем в дикой природе. Может оно и к лучшему. Встреча с этими лесными жителями может быть опасной для человека. Никто из этих животных не будет специально нападать на человека. Мы не входим в обычный медвежий или волчий рацион. Но у этих животных неподалеку могут быть детеныши, а свое потомство кабаны и медведи будут защищать отчаянно. И если им покажется, что от Вас исходит хоть малейшая угроза их потомству - они обязательно нападут первыми. Ведь лучшая защита - это нападение.Лес всегда таил в себе некую угрозу для человека. Лес живет по своим законам. И человек, попавший в лес, должен знать эти законы и подчиняться им. С каждым днем на нашей планете остается все меньше уголков нетронутой природы, человек накладывает все больший отпечаток на дикую природу. Хочется напомнить каждому, дочитавшему эту статью до конца, о необходимости беречь природу, максимально сохранять ее в том виде, в котором она нам досталась. А при возможности стараться ее улучшать и облагораживать. Жизнь животных в лесу напрямую зависит от нас, от нашего отношения к природе, от нашего самосознания. Хотелось бы, что-бы каждый человек подумал о лесных обитателях перед тем, как оставить свой отпечаток в лесу, разжечь костер, забрать домой пойманного ежа, оставить мусор или охотиться не в сезон. Лично Я ЗА сохранение природы в первозданном виде, за сохранение чистоты в наших лесах. Надеюсь, я в этом не одинок. В завершение вспоминается фраза с учебника зоологии за не помню какой класс, которая нас в детстве очень веселила: "Дети, берегите природу - мать вашу!". Призываю всех моих читателей быть СОЗНАТЕЛЬНЫМИ, и не наносить вред окружающей среде.