Сколько будет (1234×5)+89= Помогите

Математика
Сколько будет (1234×5)+89= Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 6259 1)1234*5=6170 2)6170+89=6259 Ответ:6259
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти слово соответствующее схеме: приставка, корень, окончание. Дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистому...
Ответить
Математика
Запишите числа в десятичной системе счисления, срочно,пожаааалуйста 748×256 623×47 296×6 2536+7794 6327-2859
Ответить
Геометрия
Даны векторы n(-3;4) и k(1;2). Найдите координаты вектора b, если b=3n-4k. С решением срочно. 1) (-2;6) 2) (-13;4) 3) (-5;20) 4) (-4;2)
Ответить
География
НУЖНО УЗНАТЬ!! ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СТАВЛЮ 3 РАЗ!!!((((
Ответить
Қазақ тiлi
1) Мына Интернет қызметтері мен ушін... 2) Интернет дүкені арқылы сатып алған көйлегім... 3) Ұялы телефон арқылы Интернет жуйесіне қосылу... 4) ...
Ответить