Сколько будет (1234×5)+89= Помогите
Математика
Сколько будет (1234×5)+89= Помогите
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Ответ 6259 1)1234*5=6170 2)6170+89=6259 Ответ:6259
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