НУЖНО УЗНАТЬ!! ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СТАВЛЮ 3 РАЗ!!!((((

Гость: Гость:

1. Населенный пункт.-Агадес 2. Клим. пояс - тропический пояс 3. где находится - 18 с.ш. и 11 з.д. 4. Сколько осадков за год - 250 миллилитров осадков. 5. Самый сухой и т.д. - Сухой- август, теплый- июль, холодный- январть, влажный- октябрь. ( правильно это или нет, не знаю)