Каким деформациям подвергаются опоры моста винт
Физика
Каким деформациям подвергаются опоры моста винт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опоры моста подвергаются деформации сжатия. Винт подвергается деформации кручения.
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