Найти слово соответствующее схеме: приставка, корень, окончание. Дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистому Ржевскому полесью.
Русский язык
Найти слово соответствующее схеме: приставка, корень, окончание. Дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистому Ржевскому полесью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проселками ,и вроди бездорожье....
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