Запишите числа в десятичной системе счисления, срочно,пожаааалуйста 748×256 623×47 296×6 2536+7794 6327-2859
Математика
Запишите числа в десятичной системе счисления, срочно,пожаааалуйста 748×256 623×47 296×6 2536+7794 6327-2859
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
748×256=191488 623×47=29281 296×6=1776 2536+7794=10330 6327-2859=3468
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