Запишите числа в десятичной системе счисления, срочно,пожаааалуйста 748×256 623×47 296×6 2536+7794 6327-2859

Математика
Запишите числа в десятичной системе счисления, срочно,пожаааалуйста 748×256 623×47 296×6 2536+7794 6327-2859
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
748×256=191488 623×47=29281 296×6=1776 2536+7794=10330 6327-2859=3468
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны векторы n(-3;4) и k(1;2). Найдите координаты вектора b, если b=3n-4k. С решением срочно. 1) (-2;6) 2) (-13;4) 3) (-5;20) 4) (-4;2)
Ответить
География
НУЖНО УЗНАТЬ!! ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СТАВЛЮ 3 РАЗ!!!((((
Ответить
Қазақ тiлi
1) Мына Интернет қызметтері мен ушін... 2) Интернет дүкені арқылы сатып алған көйлегім... 3) Ұялы телефон арқылы Интернет жуйесіне қосылу... 4) ...
Ответить
Физика
Каким деформациям подвергаются опоры моста винт
Ответить
Английский язык
Придумайте 6 вопросов и 6 отрицательных предложений с ответами на них, на англиско?? с do, does, don't и doesn't, буду благодарен если напишите)
Ответить