Автомобиль шел а шоссе m час со скоростью а км/с и по грунтовой дороге n час со скоростью b км/ч . За какое время проедет весь этот путь мотоцикл делая в среднем u км/ч

Математика
Автомобиль шел а шоссе m час со скоростью а км/с и по грунтовой дороге n час со скоростью b км/ч . За какое время проедет весь этот путь мотоцикл делая в среднем u км/ч
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