СРООЧНО Пожалуйста приведите пару примеров гиперболы,сравнения,эпитеты.
Русский язык
СРООЧНО Пожалуйста приведите пару примеров гиперболы,сравнения,эпитеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет- Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка Гипербола- Моей маме достаточно двух минут, чтобы прибрать в доме. (За две минуты можно подмети коврик в прихожей, да и только.)
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