Почему эритроциты, при рассматривании под большим увеличением, просвечивают посредине? Чем определяется окраска цитоплазмы? Чья кровь переносит больше кислорода: человека или лягушки? Почему?

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1. така как они имеют форму двояковогнутого диска и не равномерно прокрашиваются 2.окраска цитоплазма в красный цвет определяется наличием в ней гемоглобина 3. больше кислорода переносит кровь человека, так как в эритроците отсутствует ядро и увеличивается количество гемоглобина