Вот теперь предложения в классе присутствовали практически все сказка было практически готово осталось только придумать название к этому времени Бетховен практически потерял слух проверить практически невозможно Какое слово пра...

Русский язык
Вот теперь предложения в классе присутствовали практически все сказка было практически готово осталось только придумать название к этому времени Бетховен практически потерял слух проверить практически невозможно Какое слово практически можно понять в двух разных смысла пожалуйста помогите срочно!!!!!
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Гость:
Я думаю, что 4) Проверить его теорию практически невозможно.
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