1)Прочитайте предложения. Как произносится Выделенные слова? Есть ли звук [й] в эти??

Русский язык
1)Прочитайте предложения. Как произносится Выделенные слова? Есть ли звук [й] в эти??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет в этих словах нет звука й если я не ошибаюсь
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