Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?
Математика
Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 * 0,45 = 6,75 кг потеряет 15 - 6,75 = 8,25 кг получится вареного мяса
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