Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?

Математика
Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 * 0,45 = 6,75 кг потеряет 15 - 6,75 = 8,25 кг получится вареного мяса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли 8 ящиков помидоров,а огурцов на 4 ящика больше. Сколько всего ящ??ков помидоров и огурцов привезли в магазин?
Ответить
Алгебра
номер450 помогите. мне скоро в школу
Ответить
Русский язык
Измени глаголы Выдели личные° окончания в словах рисовать (н.в.,2л.,ед.ч) наловит?? (б.в.,3л.,мн.ч) летать(н.в.,1л.,мн.ч)
Ответить
Математика
В магазин привезли 8 ящиков помидоров,а огурцов на 4 ящика больше. Сколько всего ящ??ков помидоров и огурцов привезли в магазин?
Ответить
Биология
Почему эритроциты, при рассматривании под большим увеличением, просвечивают посредине? Чем определяется окраска цитоплазмы? Чья кровь переносит бол...
Ответить