Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?

Математика

Решите пожалуйста задачу: При варке мясо теряет 45%. Сколько вареного мяса получится из 15 кг свежего?

Автор: Гость