Выберите из списка верные утверждения : 1) Франкское королевство возникло на территории Галлии 2) свод законов франков называется ,,Салическая правда ,, 3) первым королём франков был Люддовик Благочесеивый 4) Верденский ра...

История

Выберите из списка верные утверждения : 1) Франкское королевство возникло на территории Галлии 2) свод законов франков называется ,,Салическая правда ,, 3) первым королём франков был Люддовик Благочесеивый 4) Верденский раздел империи Карла Великого был произведён его братьями 5) главным городом империи Карла Великого был Аахен 6) Каролингским Возрождением называют подъём культуры в Заподной Европе в 5-6 веку

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