Очень срочно!!! #1, как можно скореее
Химия
Очень срочно!!! #1, как можно скореее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NO, N2O5, N2O, N2O3, NO2 CO2 - оксид углерода (IV), диоксид углерода, углекислый газ, двуокись углерода, угольный ангидрид, ангидрид угольной кислоты CO- оксид углерода (II), окись углерода, угарный газ
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