За что вам понравилось произведение Дубровский?

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Сюжетом романа «Дубровский» послужила реальная история, рассказанная А. С. Пушкину его другом П. В. Нащокиным. Небогатый дворянин Островский, лишившись имения и оставшись с одними дворовыми, сделался грабителем. Судьба родовитого, но бедного дворянина, каким по рождения был и сам автор, не оставила Пушкина равнодушным. Так родился образ романтического дворянина-бунтаря Владимира Дубровского. Сын отставного поручика гвардии, рано лишившийся матери, Дубровский на восьмом году жизни был отправлен в Петербург в кадетское училище. Отец не жалел ничего для его содержания, и молодой человек позволял себе «роскошные прихоти» , «не заботясь о будущем» . Но неожиданное известие о тяжелой болезни отца изменило всю жизнь Владимира. Получив отпуск, Дубровский спешит домой, Вскоре после его приезда умирает отец. По указу суда Владимир лишается имения. Чтобы не допустить осквернения родного дома, он поджигает усадьбу. В огне погибают ночующие в доме приказные. Дубровский вынужден скрыться. С ним уходят его крестьяне, не желавшие «другого барина» . Так Дубровский становится предводителем шайки разбойников. Он решает мстить главному виновнику своих несчастий Троекурову, Случайно встретив француза, едущего к Троекурову учителем, Дубровский покупает у него документы и является к своему вагу под именем Дефоржа. Но любовь к Маше, дочери Троекурова, заставляет Дубровского изменить свои планы, Он прощает Кирилу Петровича, связанного с Машей «узами крови» . Перед нами предстает образ романтического героя, наделенного многими положительными чертами. Дубровский смел, умен, деятелен. Ему присуща совестливость и порядочность. Владимир способен на сильные, глубокие чувства: любовь к родителям, к Марье Кириловне, ненависть к Троекурову. Умение владеть собой в сложных ситуациях, честность, верность данному им слову добавляют Владимиру обаяния. Благородство чувств и поступков превращают его в глаза многих окружающих из разбойника в героя. Дубровский не сдается под ударами судьбы, но его бунт имеет личные причины. Он – не крестьянский вождь. Владимир забирает дворовых с собой, с одной стороны, из чувства ответственности за них как хозяина, а, с другой стороны, рассчитывая использовать их в своих интересах. Я считаю, что Пушкину, другу декабристов, ненавидевшему крепостничество, очень симпатичен его герой. Владимир борется за справедливость, отстаивает свои права. В каждом человеке, даже крепостном, он видит в первую очередь личность, а не предмет. Мне Дубровский тоже нравится. Но мне его жаль. Ему не удалась ни месть, ни любовь. Я считаю, что за свое счастье и счастье любимой девушки надо бороться, а не предоставлять все на волю случая.