Что является доказательством утверждения что медузы относятся к планктону
География
Что является доказательством утверждения что медузы относятся к планктону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем, что они передвигаются пассивно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов
Физика
Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо
Математика