Что является доказательством утверждения что медузы относятся к планктону

География
Что является доказательством утверждения что медузы относятся к планктону
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем, что они передвигаются пассивно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов
Ответить
Математика
Периметр квадрата равен 28см.Чему равна его старана
Ответить
Физика
Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо
Ответить
Математика
Помогите сокротить 5 47/40
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Сделайте морфологический разбор глагола:Уходит,сохранил,остаётся,отличались, Даю 58 балла
Ответить