Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность

Обществознание
Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Межличностные отношения - взаимосвязи между людьми в процессе совместной деятельности и общения. Одной из форм межличностных отношений является дружба.  Здесь ответ А)дружба.
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