Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность

Обществознание

Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность

Автор: Гость