Что из перечисленного относится к правовым нормам? а) Государственная дума приняла Федеральный закон, налагающий за- прет на курение в общественных местах б) Директор школы провел линейку, посвященную началу учебного года в) По...

Обществознание

Что из перечисленного относится к правовым нормам? а) Государственная дума приняла Федеральный закон, налагающий за- прет на курение в общественных местах б) Директор школы провел линейку, посвященную началу учебного года в) Постановлением Правительства установлен порядок отпуска лекарств льготным категориям граждан г) Учитель приобрела билеты в театр для своего класса д) В соответствии с Конституцией молодой человек 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил

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