Что из перечисленного произошло в годы правления царя Алексея Михайловича первая открытая Славянская Греко латинское Училище 2 сооружение сооружение церковь Вознесения в Коломенском 3 появилась рукописная газета куранты 4 постр...
История
Что из перечисленного произошло в годы правления царя Алексея Михайловича первая открытая Славянская Греко латинское Училище 2 сооружение сооружение церковь Вознесения в Коломенском 3 появилась рукописная газета куранты 4 построена первая железная мануфактура
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С Алексееем Михайловичем связано появление рукописной газеты куранты(3)
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