Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ

Русский язык
Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ
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Гость:
Наша футбольная команда играет на турнире
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