Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ

Русский язык

Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ

Автор: Гость