Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ
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Что изображено на фотографии? ответь одним предложением(в нем должно быть не мене?? трех слов) запиши свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша футбольная команда играет на турнире
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