Жителям новостройки было отведено 15 гектаров 46 ар земли. Для постройки школы и детского сада отвели участок в 10 ар, а остальная площадь была разбита на участки по 12 ар. Сколько получилось участков.

Математика

Жителям новостройки было отведено 15 гектаров 46 ар земли. Для постройки школы и детского сада отвели участок в 10 ар, а остальная площадь была разбита на участки по 12 ар. Сколько получилось участков.

Автор: Гость