Жителям новостройки было отведено 15 гектаров 46 ар земли. Для постройки школы и детского сада отвели участок в 10 ар, а остальная площадь была разбита на участки по 12 ар. Сколько получилось участков.
Математика
Жителям новостройки было отведено 15 гектаров 46 ар земли. Для постройки школы и детского сада отвели участок в 10 ар, а остальная площадь была разбита на участки по 12 ар. Сколько получилось участков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1546 ар - 10 ар= 1536ар/>1536ар÷12=128 частей
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