Что такое транзит? с помощью каких средств он может осуществляться

Обществознание
Что такое транзит? с помощью каких средств он может осуществляться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транзит — проезд пассажиров или провоз грузов из одной страны в другую через промежуточную страну, станцию, аэропорт и другие транспортные узлы и магистрали. 
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