Ширина прямоугольника 2 сантиметра а длина на 10 миллиметров больше Найдите длину ??рямоугольника

Математика
Ширина прямоугольника 2 сантиметра а длина на 10 миллиметров больше Найдите длину ??рямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2см=20мм 20мм+10мм=30мм-длина прямоуголника
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