Ширина прямоугольника 2 сантиметра а длина на 10 миллиметров больше Найдите длину ??рямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника 2 сантиметра а длина на 10 миллиметров больше Найдите длину ??рямоугольника

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