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6,5х-2,5х=19 собъяснением
Математика
6,5х-2,5х=19 собъяснением
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Гость:
6,5х-2,5х=19 4х=19 х=4 целых 3/4
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