Просклоняйте пожалуйста 11/57
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Просклоняйте пожалуйста 11/57
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п Одиннадцать И.п пятьдесят семь Р.п пятидесяти семи И.п одиннадцать Д.п пятидесяти семи Р.п одиннадцати В.п пятьдесят семь Д.п одиннадцати Т.п пятью деятью семью В.п одиннадцать П.п пятидесяти семи Т.п одиннадцатью П.п о одиннадцати
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