Составьте по 2 предложения с представленными глаголами, употребив их в форме наст. и буд. времени. Брезгать//брезговать; бурить//буреть; гармонировать//гармонизировать; кропать//кропить; освоить//усвоить; освежать//освежевать...

Русский язык

Составьте по 2 предложения с представленными глаголами, употребив их в форме наст. и буд. времени. Брезгать//брезговать; бурить//буреть; гармонировать//гармонизировать; кропать//кропить; освоить//усвоить; освежать//освежевать; отдалить//отделить; сломать//сломить; экранировать//экранизировать.

Автор: Гость