Составьте по 2 предложения с представленными глаголами, употребив их в форме наст. и буд. времени. Брезгать//брезговать; бурить//буреть; гармонировать//гармонизировать; кропать//кропить; освоить//усвоить; освежать//освежевать...
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Составьте по 2 предложения с представленными глаголами, употребив их в форме наст. и буд. времени. Брезгать//брезговать; бурить//буреть; гармонировать//гармонизировать; кропать//кропить; освоить//усвоить; освежать//освежевать; отдалить//отделить; сломать//сломить; экранировать//экранизировать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брезгует,будет брезговать,бурит,будет бурить,гармонирует,будет гармонизировать,кропит,будет кропать,освоит,будет осваивать,освежает,будет освежать,отдаляет,будет отдалять,ломает,будет ломать,экранировает,будет экранизировать.
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