Около дома перед поездкой это словосочетание?

Русский язык
Около дома перед поездкой это словосочетание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это словосочетанич
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