Заволнавалась взлетать бегать род число лицо время
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Заволнавалась взлетать бегать род число лицо время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж.р. , ед.ч. ,3 л. наст. вр.
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