Укажи строку где во всех словах нет букв обозначающий глухие согласные звуки а) тропа,звезда,узор б) весна, дуга, радуга в) поле, школа, урок. г) вода, роза, лимон

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Укажи строку где во всех словах нет букв обозначающий глухие согласные звуки а) тропа,звезда,узор б) весна, дуга, радуга в) поле, школа, урок. г) вода, роза, лимон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода ,роза,лимон  -эта строка ,где во всех словах нет букв обозначающих глухие согласные звуки.Значит -это вариант Г .
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