Укажи строку где во всех словах нет букв обозначающий глухие согласные звуки а) тропа,звезда,узор б) весна, дуга, радуга в) поле, школа, урок. г) вода, роза, лимон

Русский язык

Укажи строку где во всех словах нет букв обозначающий глухие согласные звуки а) тропа,звезда,узор б) весна, дуга, радуга в) поле, школа, урок. г) вода, роза, лимон

Автор: Гость