Пчеловод получил 147 кг мед из 6 ульев он по20 кг а из остальных по 18 кг сколько ульев ??человода?

Математика

Пчеловод получил 147 кг мед из 6 ульев он по20 кг а из остальных по 18 кг сколько ульев ??человода?

Автор: Гость