Пчеловод получил 147 кг мед из 6 ульев он по20 кг а из остальных по 18 кг сколько ульев ??человода?

Математика
Пчеловод получил 147 кг мед из 6 ульев он по20 кг а из остальных по 18 кг сколько ульев ??человода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*6=120(кг)-с 6 ульев 2)120+18=138(кг)- всего 3)147-138=11(ул) надеюсь правильно!
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