YnO+HCL= Mgo+HCL= BaO+HCL= KOH+H2SO4= NAON+HNO3= CU(OH)2+HCL= FE(OH)2+HCL= K2CO3+HCL= Помогите, пожалуйста
Химия
YnO+HCL= Mgo+HCL= BaO+HCL= KOH+H2SO4= NAON+HNO3= CU(OH)2+HCL= FE(OH)2+HCL= K2CO3+HCL= Помогите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgO + 2HCl= MgCl₂ + H₂O BaO + 2HCl= BaCl₂ + H₂O 2KOH + H₂SO₄ = K₂SO₄ + 2H₂O NaOH + HNO₃= NaNO₃ + H₂O Cu(OH)₂+ 2HCl= CuCl₂ + 2H₂O Fe(OH)₂ + 2HCl= FeCl₂ + 2H₂O K₂CO₃ + 2HCl= 2KCl + CO₂ + H₂O YnO - такого вещества нет
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