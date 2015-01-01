Известно, что у среднестатистического тинейджера дыхательный объем легких равен 400 мл, остаточный объем легких примерно 1 л, резервный объем вдоха - 1400 мл, а выдоха 800 мл. Определите в миллилитрах: - ёмкость вдоха - ёмко...

Биология

Известно, что у среднестатистического тинейджера дыхательный объем легких равен 400 мл, остаточный объем легких примерно 1 л, резервный объем вдоха - 1400 мл, а выдоха 800 мл. Определите в миллилитрах: - ёмкость вдоха - ёмкость выдоха - жизненную ёмкость легких - общую ёмкость легких - функциональную остаточную ёмкость легких среднестатистического тинейджера. Помогите! Очень нужно

Автор: Гость