35 баллов Помогите с чем нибудь пожалуйста!!!!!
Математика
35 баллов Помогите с чем нибудь пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1. 3х+7х+10=180 10х=170 Х=17 Следовательно: 3х=3*17=51 7х+10=7*17+10=119+10=129 Что смогла... Остальное - боюсь неправильно подсказать.
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