35 баллов Помогите с чем нибудь пожалуйста!!!!!

Математика
35 баллов Помогите с чем нибудь пожалуйста!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1. 3х+7х+10=180 10х=170 Х=17 Следовательно: 3х=3*17=51 7х+10=7*17+10=119+10=129 Что смогла... Остальное - боюсь неправильно подсказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Известно, что у среднестатистического тинейджера дыхательный объем легких равен 400 мл, остаточный объем легких примерно 1 л, резервный объем вдоха...
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 2 сантиметра а длина на 10 миллиметров больше Найдите длину ??рямоугольника
Ответить
Математика
Найдите длину окружности с диаметром d=10см; 16мм;63дм;11м.
Ответить
Математика
(1-1/2):(1/2-1/3),3/4:(1-1/4+3/6).
Ответить
Русский язык
Сочинением рассуждение. На тему: какой подарок лучше? Сделанный своими руками и??и покупной 1. Тезис 2. Аргументы( не меньше 3) 3. Вывод
Ответить