Что хотел сказать Лермонтов произведением три пальмы ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!

Гость: Гость:

Люди за гостеприимство пальм ответили неблагодарностью. Три пальмы стали роптать на всевышнего, и он послал им караван. В жизни мы должны ценить то, что у нас уже есть. Пальмам было мало того, что они стоят, дают тень и чистый воздух... И как-то так. На этой осноые придумай развёрнутый ответ. Наш класс тоже недавно прошёл Лермонтова.