Что хотел сказать Лермонтов произведением три пальмы ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!

Литература
Что хотел сказать Лермонтов произведением три пальмы ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди за гостеприимство пальм ответили неблагодарностью. Три пальмы стали роптать на всевышнего, и он послал им караван. В жизни мы должны ценить то, что у нас уже есть. Пальмам было мало того, что они стоят, дают тень и чистый воздух... И как-то так. На этой осноые придумай развёрнутый ответ. Наш класс тоже недавно прошёл Лермонтова.
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