Переведите поже срочно утром в школу

Гость: Гость:

Когда жарко и солнечно, Саймон любит плавать и нырять в речке. Он любит кататься на коне, пусть воздушного змея и ходить на пикники с бабушкой. Когда дождливо он рисует в своей комнате, смортит телевизор или читает книги в гостинной.