Переведите поже срочно утром в школу
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Переведите поже срочно утром в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда жарко и солнечно, Саймон любит плавать и нырять в речке. Он любит кататься на коне, пусть воздушного змея и ходить на пикники с бабушкой. Когда дождливо он рисует в своей комнате, смортит телевизор или читает книги в гостинной.
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