Что хотел сказать поэт читателям, создав сказку о мёртвой царевне и семи богатыря??

Литература
Что хотел сказать поэт читателям, создав сказку о мёртвой царевне и семи богатыря??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэт хотел донести читателям, что добро всегда побеждает зло. Но есть тут и другой смысл. Любовь всегда побеждает, какие бы преграды не стояли на пути.
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