Что на Руси называли Земским собором? 1) орган городского самоуправления 2) представителей династии Рюриковичей 3) собрание представителей различных сословий 4) собор Василия Блаженного в Москве

История
Что на Руси называли Земским собором? 1) орган городского самоуправления 2) представителей династии Рюриковичей 3) собрание представителей различных сословий 4) собор Василия Блаженного в Москве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Земский собор созывали для решения каких то важных государственных вопросов в успенском соборе. Первый земский собор был созван в 1549, последний в 1653.
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