Что надо делать когда ты потерялся, а телефон сел (для того чтобы позвонить родите??ям)
Окружающий мир
Что надо делать когда ты потерялся, а телефон сел (для того чтобы позвонить родите??ям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знать номера родителей и попросить позвонить, найдутся же добрые люли.
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