Что надо делать когда ты потерялся, а телефон сел (для того чтобы позвонить родите??ям)

Окружающий мир
Что надо делать когда ты потерялся, а телефон сел (для того чтобы позвонить родите??ям)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знать номера родителей и попросить позвонить, найдутся же добрые люли.
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