Одна из сторон прямоугольника равна 5,8дм,что на 1,3дм больше соседней стороны.Вычислите площадь и периметр прямоугольника
Математика
Одна из сторон прямоугольника равна 5,8дм,что на 1,3дм больше соседней стороны.Вычислите площадь и периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,8-1,3=4,5 дм соседняя сторона 2) площадь S=5.8*4.5=26.1 дм² 3) периметр P=(5.8+4.5)*2=20.6 дм
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