Одна из сторон прямоугольника равна 5,8дм,что на 1,3дм больше соседней стороны.Вычислите площадь и периметр прямоугольника

Математика

Одна из сторон прямоугольника равна 5,8дм,что на 1,3дм больше соседней стороны.Вычислите площадь и периметр прямоугольника

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