Решите пожалуйста примеры столбиком.91375:43,243144:72,351456:84.
Математика
Решите пожалуйста примеры столбиком.91375:43,243144:72,351456:84.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
91375÷43=2125 243144÷72=3377 351456÷84=4184
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