He bought two tickets last week -переделайте в пассивном залоге
Английский язык
He bought two tickets last week -переделайте в пассивном залоге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Two tickets were bought last week by him.
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