He bought two tickets last week -переделайте в пассивном залоге

Английский язык
He bought two tickets last week -переделайте в пассивном залоге
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Two tickets were bought last week by him.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнения 78:x=6; a:7=12
Ответить
Математика
Бригада рабочих заасфальтировала дорогу длиной 1 км 500 м за 3 дня. за сколько дней э??а бригада заасфальтирует шоссе длиной 12 км С какой скоро...
Ответить
Русский язык
Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните н??писание выделенных слов. Какими частями речи они являются? Придум...
Ответить
Русский язык
Парта бочка диван в каких словах есть мягкий согласный звук
Ответить
Математика
У мамы было 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 водка Сиреневой 688 р??блей сколько денег осталось у мамы
Ответить