Парта бочка диван в каких словах есть мягкий согласный звук
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Парта бочка диван в каких словах есть мягкий согласный звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парта - [парта] бочка - [боч'ка] диван - [д'иван] мягкие согласные звуки есть в слове "бочка" - [ч'] (всегда мягкий звук) и в слове "диван" - [д']
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