У мамы было 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 водка Сиреневой 688 р??блей сколько денег осталось у мамы

Математика
У мамы было 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 водка Сиреневой 688 р??блей сколько денег осталось у мамы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*65=390 3*68=204 204+390=594 900-594=306 (руб) осталось у мамы
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