У мамы было 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 водка Сиреневой 688 р??блей сколько денег осталось у мамы

Математика

У мамы было 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 водка Сиреневой 688 р??блей сколько денег осталось у мамы

Автор: Гость