Определите главный период функции f(x)=sin4xcos3x-sin3xcos4x Выручайте, Братцы :D

Алгебра
Определите главный период функции f(x)=sin4xcos3x-sin3xcos4x Выручайте, Братцы :D
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=sin(4x-3x)=sinx T=2π
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