В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящиков в п??рвую столовую привезли на 24 килограмм фруктов больше чем во второй Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую

Математика

В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящиков в п??рвую столовую привезли на 24 килограмм фруктов больше чем во второй Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую

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