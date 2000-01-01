В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящиков в п??рвую столовую привезли на 24 килограмм фруктов больше чем во второй Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую
Математика
В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящиков в п??рвую столовую привезли на 24 килограмм фруктов больше чем во второй Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 5-2=3 (ящика) фруктов разница; 2). 24:3=8 (кг) фруктов в одном ящике; 3). 8*5=40 (кг) фруктов привезли в одну столовую; 4). 8*2=16 (кг) в другую столовую.
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