1)раскройте скобки -47,4+(15,9-27,3)-(-24,1+15,3) 2)упростите выражение 2*(5а-4)-6*(4а+3)-(а-18). 3) решите уравнение 0,6*(1-2х)-0,5*(3х+2)=5,27 4)найдите корни уравнения |5x-8|*(4x+5,6)=0
Математика
1)раскройте скобки -47,4+(15,9-27,3)-(-24,1+15,3) 2)упростите выражение 2*(5а-4)-6*(4а+3)-(а-18). 3) решите уравнение 0,6*(1-2х)-0,5*(3х+2)=5,27 4)найдите корни уравнения |5x-8|*(4x+5,6)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -47.4+15.9-27.3-24.1-15.3 2) 10a-8-24a-18-a+18=-15a-8 3) 0.6(1-2x)-0.5(3x+2)=,5.27 0.6-1.2x-1.5x-1=5.27 -1.2x-1.5x=5.27-0.6+1 -2.7x= 5.67 X=5.67/-2.7 X=-2.1
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