Помогите,пожалуйста с географией очень нужно!!!! Вопрос:Назовите признаки схожест?? и различий промышленности Франции и ФРГ. Объясните, какие причины, по вашему мнению, обусловили обнаруженные разногласия.

География

Помогите,пожалуйста с географией очень нужно!!!! Вопрос:Назовите признаки схожест?? и различий промышленности Франции и ФРГ. Объясните, какие причины, по вашему мнению, обусловили обнаруженные разногласия.

Автор: Гость