Помогите,пожалуйста с географией очень нужно!!!! Вопрос:Назовите признаки схожест?? и различий промышленности Франции и ФРГ. Объясните, какие причины, по вашему мнению, обусловили обнаруженные разногласия.

География
Помогите,пожалуйста с географией очень нужно!!!! Вопрос:Назовите признаки схожест?? и различий промышленности Франции и ФРГ. Объясните, какие причины, по вашему мнению, обусловили обнаруженные разногласия.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая специализация Франции и ФРГ: Автомобилестроение. Судостроение. Электроэнергетика ( ТЭС и АЭС). Производство электронной техники, энергетического оборудования, телеаппаратуры, радиоаппаратуры. Производство станков и кузнехных прессов. В химической промышленности Франция занимается синтетическим каучуком, ФРГ - пластмассы и красители.
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